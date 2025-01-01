  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصطفى يعقد عدة لقاءات ومباحثات ثنائية لتكثيف الضغوط الدولية لوقف حرب الإبادة

الأربعاء 30 يوليو 2025 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى يعقد عدة لقاءات ومباحثات ثنائية لتكثيف الضغوط الدولية لوقف حرب الإبادة



رام الله / سما /

أجرى رئيس الوزراء محمد مصطفى، عدة لقاءات ومباحثات ثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين" في نيويورك، لتنسيق المواقف المشتركة والخطوات العملية لدعم تطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وانهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، بالإضافة لحصاد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاءات على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع على شعبنا في قطاع غزة، وفتح المعابر مع القطاع لإدخال المساعدات بشكل يلبي كافة الاحتياجات الإنسانية، والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية تمهيدا لإعادة الاعمار الشامل.

وشملت اللقاءات مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، ووزير خارجية البرتغال باولو رانجيل.

#محمد مصطفى

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: تفاؤل بإمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل جزئية قريبة

سجّانة إسرائيلية تغتصب أسيرا فلسطينيًا من غزة.. تفاصيل مُفجعة لجريمة أرتكبت داخل سجون الاحتلال

غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين

المالية: رواتب الموظفين اليوم بنسبة لا تقل عن 60% وبحد أدناه 3000 شيقل

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

الإعلام العبري : إسرائيل ترصد تحركات عسكرية مصرية غير عادية في سيناء

خطوة تعد الأولى من نوعها.. عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي يصف علنا الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية"

الأخبار الرئيسية

تدريب

الخارجية المصرية: نُدرّب مئات الفلسطينيين لتولي مهام الأمن في غزة

موقع عبري يزعم : حماس تعرض مقترح "نموذج حزب الله" لحكم غزة وترفض خروج قادتها من غزة

صدمة في تل ابيب ..10 دول جديدة تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

IMG_0853

يذكروننا بوعد بلفور ..إسرائيل مصدومة من موقف بريطانيا حول تحملها المسؤولية التاريخية لما يجري في فلسطين

الإعلام العبري : إسرائيل ترصد تحركات عسكرية مصرية غير عادية في سيناء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية