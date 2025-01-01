مصطفى يعقد عدة لقاءات ومباحثات ثنائية لتكثيف الضغوط الدولية لوقف حرب الإبادة

رام الله / سما /

أجرى رئيس الوزراء محمد مصطفى، عدة لقاءات ومباحثات ثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين" في نيويورك، لتنسيق المواقف المشتركة والخطوات العملية لدعم تطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وانهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، بالإضافة لحصاد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاءات على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع على شعبنا في قطاع غزة، وفتح المعابر مع القطاع لإدخال المساعدات بشكل يلبي كافة الاحتياجات الإنسانية، والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية تمهيدا لإعادة الاعمار الشامل.

وشملت اللقاءات مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، ووزير خارجية البرتغال باولو رانجيل.