  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسألة وقت ..زلزال قوي ومدمر قد يضرب إسرائيل قريبًا

الأربعاء 30 يوليو 2025 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسألة وقت ..زلزال قوي ومدمر قد يضرب إسرائيل قريبًا



القدس المحتلة/سما/

أدلى الدكتور أرييل هيمان، الباحث البارز السابق في هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلي، بتصريحات مثيرة للقلق خلال مقابلة إذاعية اليوم (الأربعاء) عبر إذاعة 103FM، حيث حذّر من احتمال حدوث زلزال قوي في إسرائيل في المستقبل القريب.

وقال هيمان: "إسرائيل ليست مستعدة بما فيه الكفاية. وقوع زلزال مدمر وقوي في إسرائيل ليس مسألة احتمال، بل مسألة وقت. نحن نبذل القليل، ولكن أقل مما ينبغي. إذا خُصص مليار شيكل سنويًا للتعامل مع الزلازل، فبعد بضع سنوات، سنكون أكثر استعدادًا بكثير مما نحن عليه الآن".

يُذكر أنه خلال الليل، ضرب زلزال قوي للغاية ، بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا، مُلحقًا أضرارًا جسيمة بالمباني في المنطقة ومُجبرًا آلاف السكان على إخلاء منازلهم.

كما أدى الزلزال إلى أمواج تسونامي وصل ارتفاعها إلى 4 أمتار، مع إصدار تحذيرات من تسونامي في عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك اليابان والفلبين ونيوزيلندا والساحل الغربي للولايات المتحدة.

كان هذا أقوى زلزال يشهده العالم منذ عام ٢٠١١، عندما ضرب زلزال بقوة ٩ درجات محافظة فوكوشيما في اليابان، وأسفر عن مقتل أكثر من ١٥ ألف شخص وإلحاق أضرار جسيمة بمحطة الطاقة النووية في المنطقة.

وحذرت روسيا من توقع المزيد من الهزات الارتدادية، بقوة تصل إلى ٧.٥ درجة على مقياس ريختر، في الأسابيع المقبلة، وقد تستمر لمدة شهر تقريبًا.

الأكثر قراءة اليوم

تطور دراماتيكي ..إندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

صحيفة عبرية: تفاؤل بإمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل جزئية قريبة

سجّانة إسرائيلية تغتصب أسيرا فلسطينيًا من غزة.. تفاصيل مُفجعة لجريمة أرتكبت داخل سجون الاحتلال

غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين

المالية: رواتب الموظفين اليوم بنسبة لا تقل عن 60% وبحد أدناه 3000 شيقل

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

خطوة تعد الأولى من نوعها.. عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي يصف علنا الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية"

الأخبار الرئيسية

موقع عبري يزعم : حماس تعرض مقترح "نموذج حزب الله" لحكم غزة وترفض خروج قادتها من غزة

صدمة في تل ابيب ..10 دول جديدة تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

IMG_0853

يذكروننا بوعد بلفور ..إسرائيل مصدومة من موقف بريطانيا حول تحملها المسؤولية التاريخية لما يجري في فلسطين

IMG_0852

ألمانيا تعرقل مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة

الإعلام العبري : إسرائيل ترصد تحركات عسكرية مصرية غير عادية في سيناء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية