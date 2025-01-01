زلزال بقوة 8.8 درجات يضرب شرق روسيا وتحذيرات من تسونامي بأمريكا واليابان

موسكو/وكالات/

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الأربعاء، سواحل شبه جزيرة "كامتشاتكا" أقصى شرق روسيا، وسط تحذيرات من موجات تسونامي تجتاح المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 119 كيلومترًا جنوب شرق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي في شبه الجزيرة الروسية.

وبين أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترًا وبلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر وتم تسجيل هزات ارتدادية بلغت قوتها 6.9 و6.3 درجات في المنطقة، أعقبتها تحذيرات من تسونامي.

من جانبها، طالبت الوكالة الأميركية لإدارة الطوارئ بإخلاء فوري للمناطق الساحلية في هاواي.

كما صدرت تحذيرات من تسونامي على سواحل روسيا واليابان وألاسكا والساحل الأميركي المطلّ على المحيط الهادئ.