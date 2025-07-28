  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس المصري يثمن توجه بريطانيا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأربعاء 30 يوليو 2025 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس المصري يثمن توجه بريطانيا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية



القاهرة/سما/

رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الليلة، بإعلان رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر حول توجه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي في بيان نشره موقع رئاسة الجمهورية المصرية: "أثمن تصريحات رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضاف: "أؤكد على أن إعلان بريطانيا عن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة على مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأتطلع لاتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في أقرب وقت دون قيد أو شرط".

وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بأن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.

الأكثر قراءة اليوم

تطور دراماتيكي ..إندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

صحيفة عبرية: تفاؤل بإمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل جزئية قريبة

سجّانة إسرائيلية تغتصب أسيرا فلسطينيًا من غزة.. تفاصيل مُفجعة لجريمة أرتكبت داخل سجون الاحتلال

غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين

المالية: رواتب الموظفين اليوم بنسبة لا تقل عن 60% وبحد أدناه 3000 شيقل

"نقاط الموت".. صور فضائية تكشف خطورة مراكز المساعدات في غزة

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري : إسرائيل ترصد تحركات عسكرية مصرية غير عادية في سيناء

قريباً في غزة.. ترامب يكشف عن "مراكز طعام" لمساعدة سكان القطاع

photo_2025-07-29_19-20-18

غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

20250728193310reup-2025-07-28t193108z_297768444_rc2vvfa5zhez_rtrmadp_3_israel-palestinians-conference-un.h-730x438

فرنسا ترحّب بإعلان بريطانيا بشأن الدولة الفلسطينية وترى أن الخطوة “تفتح آفاق السلام”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية