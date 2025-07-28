الرئيس المصري يثمن توجه بريطانيا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

القاهرة/سما/

رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الليلة، بإعلان رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر حول توجه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي في بيان نشره موقع رئاسة الجمهورية المصرية: "أثمن تصريحات رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضاف: "أؤكد على أن إعلان بريطانيا عن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة على مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأتطلع لاتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في أقرب وقت دون قيد أو شرط".

وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بأن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.