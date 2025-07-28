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بيب غوارديولا يوجه رسالة مؤثرة للعالم بسبب فلسطين

الأربعاء 30 يوليو 2025 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيب غوارديولا يوجه رسالة مؤثرة للعالم بسبب فلسطين



مدريد/وكالات/

انتقد المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا صمت العالم تجاه المأساة الإنسانية التي تشهدها فلسطين حاليا، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم يشبه أهوال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وقال غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في حوار مطول مع مجلة "GQ Hype" الكتالونية: "انظروا لما يحدث في فلسطين وأوكرانيا، هناك غياب تام للإنسانية، ونحن لا نحرك ساكنا تجاه هذه المآسي التي لا تبعد سوى ثلاث أو أربع ساعات عنا، ونلعب".

وأضاف: "في الماضي، في الحربين العالميتين الأولى والثانية، لم تكن الوسائل الحديثة موجودة لنقل الحقيقة، اليوم نراها مباشرة على التلفاز ولا نحرك ساكنا، ولا نفعل شيئا، بل يبدو أنه ليس لدينا ذرة من المبادرة لحلها".

وفي يونيو الماضي، أدان غوارديولا أيضا حالة الصمت تجاه العنف في بعض أنحاء العالم وفقدان مئات الضحايا في السودان وفلسطين وغيرهما، قائلا إن "ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية".

وكان بيب غوارديولا قد أعلن في تصريحات مثيرة نيته التوقف عن التدريب بعد نهاية مشواره الحالي مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدا أن القرار نهائي ولا رجعة فيه. 

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