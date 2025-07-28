  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعتزم إرسال وزراء خارجيتها إلى إسرائيل لمحادثات بشأن غزة

الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعتزم إرسال وزراء خارجيتها إلى إسرائيل لمحادثات بشأن غزة



وكالات/سما/

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الثلاثاء، إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستوفد "على الأرجح" الأسبوع المقبل وزراء خارجيتها إلى إسرائيل للمطالبة بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح ميرتس خلال مؤتمر صحفي في برلين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الدول الثلاث ستطلب من الوزراء التوجه إلى إسرائيل "على الأرجح يوم الخميس من الأسبوع المقبل".

وأضاف "ننطلق من مبدأ أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة بالكامل للاعتراف بضرورة التحرك الآن".

وأشار ميرتس، أحد أبرز داعمي إسرائيل في حربها على غزة، الإثنين إلى أن وزير خارجيته يوهان فادفول سيزور المنطقة الخميس لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قدما.

وحول الجسر الجوي الإنساني مع غزة الذي أعلنته برلين الإثنين، أوضح ميرتس أن طائرتي شحن عسكريتين في طريقهما إلى الأردن.

وأشار ميرتس إلى أن الطائرتين وهما من طراز A400M "سيتم تجهيزهما وتزويدهما" في الأردن "حتى تتمكنا من تنفيذ مهمتهما اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع على أبعد تقدير، أو حتى غدا".

وإذ أعرب الملك عبد الله الثاني عن امتنانه لمبادرات إلقاء المساعدات من الجو هذه، إلا أنه اشار إلى أنها لا تمثل سوى "قطرة في بحر".

ودعا إلى السماح بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.

كذلك، ستقوم فرنسا "في الأيام المقبلة" بعمليات إلقاء مساعدات من الجو فوق غزة؛ وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي الثلاثاء.

ويرزح قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2,4 مليون نسمة، تحت وطأة حصار محكم تفرضه إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأعلن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" IPC، المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم الذي وضعته الأمم المتحدة، الثلاثاء أن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن قرارات خطيرة للكابينت الإسرائيلي ..

تطور دراماتيكي ..إندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

صحيفة عبرية: تفاؤل بإمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل جزئية قريبة

هآرتس: نتنياهو سيعرض ضم مناطق في قطاع غزة لإبقاء سموتريتش في الحكومة

جيش الاحتلال يعلن عن توسيع معبر كرم أبو سالم استعدادا للهجرة الطوعية الجماعية من غزة

موسكو: على ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران

سجّانة إسرائيلية تغتصب أسيرا فلسطينيًا من غزة.. تفاصيل مُفجعة لجريمة أرتكبت داخل سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

photo_2025-07-29_19-20-18

غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

20250728193310reup-2025-07-28t193108z_297768444_rc2vvfa5zhez_rtrmadp_3_israel-palestinians-conference-un.h-730x438

فرنسا ترحّب بإعلان بريطانيا بشأن الدولة الفلسطينية وترى أن الخطوة “تفتح آفاق السلام”

photo_2025-07-29_17-11-08

رئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بفلسطين في سبتمبر ما لم تنه إسرائيل الوضع المروع في غزة

نتنياهو يحمل حماس مسؤولية إفشال المفاوضات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية