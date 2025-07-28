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"إسرائيل" ترحل 7 أفراد من مشغلي سفينة "حنظلة"

الثلاثاء 29 يوليو 2025 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" ترحل 7 أفراد من مشغلي سفينة "حنظلة"



القدس المحتلة/سما/

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أنها سترحل 7 من مشغلي سفينة "حنظلة" لكسر الحصار عن قطاع غزة، بعدما سيطرت الأحد الماضي على السفينة واعتقلت أفراد طاقمها.


وأفاد موقع "واينت" بأنه سيتم ترحيل 7 من مشغلي سفينة "حنظلة" خارج إسرائيل، مشيرا إلى أنه كل من يرفض أمر الترحيل، سيتم ترحيله بعد مثوله أمام قاض.

وكانت قوات البحرية الإسرائيلية اقتحمت وسيطرت على سفينة "حنظلة"، يوم الأحد الماضي، التي كانت تقل 21 متضامنا دوليا في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بعد إبحارها من إيطاليا باتجاه غزة.

وأثناء الاقتحام، أجبر المتضامنون على رفع أيديهم والاستسلام، وتم قطع البث المباشر للسفينة، مما أثار مخاوف بشأن مصير الطاقم.

لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أن جميع الركاب سالمون، وأن السفينة في طريقها إلى شواطئ إسرائيل، ووصفت المحاولة بأنها غير قانونية وخطيرة.

وسفينة "حنظلة" هي جزء من "تحالف أسطول الحرية"، وهو مبادرة لنشطاء يسعون إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة من قبل إسرائيل.

الاعتراض جاء في سياق محاولات سابقة من "أسطول الحرية" لكسر الحصار، حيث سبق وتم اعتراض سفن مثل "مادلين".

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