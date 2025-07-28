نتنياهو يحمل حماس مسؤولية إفشال المفاوضات

القدس المحتة/سما/

كرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحميل حركة حماس مسؤولية فشل مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى، وذلك في مقطع مصوّر توجه من خلاله، اليوم الثلاثاء، إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مشددا على أن حكومته "تواصل الجهود منذ عودة الوفد من الدوحة".

و قال نتنياهو "أنهيت الآن مشاورات إضافية حول قضية تحرير أسرانا. بالأمس كانت جلسة، وأول أمس أيضًا، واليوم الذي سبقه كذلك. منذ عودة الوفد من قطر، لم نتوقف عن المحاولة"، وفقا لمزاعمه.

وادعى أن "العقبة الكبرى واضحة للجميع – إنها حماس. هي متمسكة برفضها". وأضاف: "الرئيس ترامب قال ذلك، ويتكوف قال ذلك، ونحن نقول ذلك، وكل من يعرف الحقائق، بمن فيهم الوسطاء، يدركون ذلك".

وختم تصريحاته بالقول: "نحن لا نكلّ، وسنواصل فعل كل ما بوسعنا، بهذه الطريقة أو تلك. نحن ملتزمون بإعادتهم".

وجرت مفاوضات غير مباشرة لأكثر من أسبوعين بين وفد إسرائيلي وآخر من حماس برعاية الوسطاء وبينهم قطر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بعد نحو 22 شهرا على اندلاع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد اعتبر، الجمعة، أن حماس "لا تريد اتفاقا". وكان موفده إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد أعلن، الخميس، فشل المفاوضات، مشككا في نوايا حركة حماس.

وقال العضو في المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم، الجمعة، إن آخر المفاوضات تناولت تفاصيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. وقال مسؤولون آخرون في الحركة إنهم فوجئوا بالتصريحات الأميركية مؤكدين أن المفاوضات كانت تحرز تقدما.