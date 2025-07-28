وفد حماس يغادر الدوحة إلى تركيا بعد تعثر المفاوضات

الدوحة/سما/

غادر وفد حركة حماس المفاوض، اليوم الثلاثاء، العاصمة القطرية الدوحة، متوجها إلى تركيا، بهدف بحث "آخر التطورات" بعد تعثر المفاوضات مع إسرائيل حول وقف لإطلاق النار في غزة، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في الحركة.

وقال المسؤول إن "وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة، غادر الدوحة متجها إلى إسطنبول، حيث يجري الوفد عدة لقاءات مع المسؤولين الأتراك حول آخر تطورات مفاوضات الهدنة التي توقفت الأسبوع الماضي".

وأفاد المسؤول بأن الوفد يضم أيضا كافة أعضاء وفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية.

وجرت مفاوضات غير مباشرة لأكثر من أسبوعين بين وفد إسرائيلي وآخر من حماس برعاية الوسطاء وبينهم قطر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بعد نحو 22 شهرا على اندلاع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد اعتبر، الجمعة، أن حماس "لا تريد اتفاقا". وكان موفده إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد أعلن، الخميس، فشل المفاوضات، مشككا في نوايا حركة حماس.

وقال العضو في المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم، الجمعة، إن آخر المفاوضات تناولت تفاصيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. وقال مسؤولون آخرون في الحركة إنهم فوجئوا بالتصريحات الأميركية مؤكدين أن المفاوضات كانت تحرز تقدما.