  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ساعر: إقامة دولة فلسطينية تعني إقامة دولة حماس ولن نسمح بذلك

الثلاثاء 29 يوليو 2025 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر: إقامة دولة فلسطينية تعني إقامة دولة حماس ولن نسمح بذلك



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أن استمرار حركة حماس في السلطة سيكون كارثة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن الضغط الدولي على إسرائيل لن ينجح.


وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن الضغط الدولي على إسرائيل لم يحقق النتائج المرغوبة بل أفاد حماس وعطل فرص السلام.

 وقال ساعر: "إقامة دولة فلسطينية تعني تمكين حماس من الحكم ودولة إرهابية على حدودنا ولن نقبل بذلك"، مضيفا أن "الضغط الدولي والقرارات ضد إسرائيل جاءت بنتيجة معاكسة وسمحت لحماس بالتمسك بموقفها".

وشدد على ضرورة تركيز الضغط الدولي على حماس بدلا من إسرائيل، مع التأكيد على أن إسرائيل لا تمنع وصول المساعدات إلى غزة وترحب بالمساهمين في ذلك.

وقال: "لا نمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، ونرحب بكل من يريد المساهمة في إيصالها"

في الوقت نفسه، أكد الوزير الإسرائيلي عزم إسرائيل على تحقيق أهدافها في الحرب على غزة.

كلام ساعر يأتي تزامنا مع انعقاد المؤتمر الدولي للاعتراف بفلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، ويهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين على حدود عام 1967.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 100 دولة ويهدف إلى تحويل الخطاب الدولي من إدانة الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوات عملية وملزمة للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم إعادة الإعمار وضمان وقف العدوان على غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن قرارات خطيرة للكابينت الإسرائيلي ..

تطور دراماتيكي ..إندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

صحيفة عبرية: تفاؤل بإمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل جزئية قريبة

هآرتس: نتنياهو سيعرض ضم مناطق في قطاع غزة لإبقاء سموتريتش في الحكومة

جيش الاحتلال يعلن عن توسيع معبر كرم أبو سالم استعدادا للهجرة الطوعية الجماعية من غزة

موسكو: على ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران

"نقاط الموت".. صور فضائية تكشف خطورة مراكز المساعدات في غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-07-29_17-11-08

رئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بفلسطين في سبتمبر ما لم تنه إسرائيل الوضع المروع في غزة

20250729064429

وفد حماس يغادر الدوحة إلى تركيا بعد تعثر المفاوضات

1-168-730x438

غوتيريش: سكان غزة يعانون كارثة إنسانية لها أبعاد مروعة

20250728103144reup-2025-07-28t102948z_2115683933_rc2mvfalm10n_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-hunger.h-730x438 (1)

فايننشال تايمز: العالم يخذل الشعب الفلسطيني.. والعار سيطارد الدول الغربية لسنوات طويلة قادمة

6887d0324236046c303cd748

"هآرتس": ماكرون محق و"إسرائيل" ستجد نفسها تغرق مرة أخرى في عزلة دولية إلى جانب الولايات المتحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية