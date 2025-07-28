ساعر: إقامة دولة فلسطينية تعني إقامة دولة حماس ولن نسمح بذلك

القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أن استمرار حركة حماس في السلطة سيكون كارثة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن الضغط الدولي على إسرائيل لن ينجح.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن الضغط الدولي على إسرائيل لم يحقق النتائج المرغوبة بل أفاد حماس وعطل فرص السلام.

وقال ساعر: "إقامة دولة فلسطينية تعني تمكين حماس من الحكم ودولة إرهابية على حدودنا ولن نقبل بذلك"، مضيفا أن "الضغط الدولي والقرارات ضد إسرائيل جاءت بنتيجة معاكسة وسمحت لحماس بالتمسك بموقفها".

وشدد على ضرورة تركيز الضغط الدولي على حماس بدلا من إسرائيل، مع التأكيد على أن إسرائيل لا تمنع وصول المساعدات إلى غزة وترحب بالمساهمين في ذلك.

وقال: "لا نمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، ونرحب بكل من يريد المساهمة في إيصالها"

في الوقت نفسه، أكد الوزير الإسرائيلي عزم إسرائيل على تحقيق أهدافها في الحرب على غزة.

كلام ساعر يأتي تزامنا مع انعقاد المؤتمر الدولي للاعتراف بفلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، ويهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين على حدود عام 1967.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 100 دولة ويهدف إلى تحويل الخطاب الدولي من إدانة الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوات عملية وملزمة للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم إعادة الإعمار وضمان وقف العدوان على غزة.