السوداني: العراق أحبط هجمات من الداخل ضد "إسرائيل"

بغداد/سما/

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده منعت أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق، تجاه إسرائيل.



وأعلن السوداني في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" أن "جماعات مسلحة في العراق حاولت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل وقواعد عراقية تضم قوات أمريكية خلال حرب الأيام الـ12 بين طهران وتل أبيب".



وقال: "منعنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق"، مشيرا إلى أن إحباط الهجمات تم وفقا لعمليات أمنية عسكرية عراقية.

وشدد على أنه "لن نسمح لأي فرد أو جهة باستخدام العراق كقاعدة لعمليات عسكرية".

ودافع عن القانون الذي يناقشه البرلمان العراقي الذي من شأنه ترسيخ العلاقة بين الجيش وقوات الحشد الشعبي، قائلا إنه جزء من جهد لضمان سيطرة الدولة على الأسلحة، مؤكدا أنه "يجب أن تعمل الأجهزة الأمنية بموجب القوانين وأن تخضع لها وأن تُحاسب".

ووصف السوداني الهجمات التي استهدف منشآت نفطية في إقليم كردستان بأنها "عمل إرهابي"، وقال إن حكومته تعمل مع السلطات الكردية وقوات التحالف لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.