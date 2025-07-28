  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السوداني: العراق أحبط هجمات من الداخل ضد "إسرائيل"

الثلاثاء 29 يوليو 2025 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
السوداني: العراق أحبط هجمات من الداخل ضد "إسرائيل"



بغداد/سما/

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده منعت أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق، تجاه إسرائيل.


وأعلن السوداني في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" أن "جماعات مسلحة في العراق حاولت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل وقواعد عراقية تضم قوات أمريكية خلال حرب الأيام الـ12 بين طهران وتل أبيب".


وقال: "منعنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق"، مشيرا إلى أن إحباط الهجمات تم وفقا لعمليات أمنية عسكرية عراقية.

وشدد على أنه "لن نسمح لأي فرد أو جهة باستخدام العراق كقاعدة لعمليات عسكرية".

ودافع عن القانون الذي يناقشه البرلمان العراقي الذي من شأنه ترسيخ العلاقة بين الجيش وقوات الحشد الشعبي، قائلا إنه جزء من جهد لضمان سيطرة الدولة على الأسلحة، مؤكدا أنه "يجب أن تعمل الأجهزة الأمنية بموجب القوانين وأن تخضع لها وأن تُحاسب".

ووصف السوداني الهجمات التي استهدف منشآت نفطية في إقليم كردستان بأنها "عمل إرهابي"، وقال إن حكومته تعمل مع السلطات الكردية وقوات التحالف لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن قرارات خطيرة للكابينت الإسرائيلي ..

تطور دراماتيكي ..إندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

صحيفة عبرية: تفاؤل بإمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل جزئية قريبة

هآرتس: نتنياهو سيعرض ضم مناطق في قطاع غزة لإبقاء سموتريتش في الحكومة

جيش الاحتلال يعلن عن توسيع معبر كرم أبو سالم استعدادا للهجرة الطوعية الجماعية من غزة

انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين في نيويورك

موسكو: على ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران

الأخبار الرئيسية

1-168-730x438

غوتيريش: سكان غزة يعانون كارثة إنسانية لها أبعاد مروعة

20250728103144reup-2025-07-28t102948z_2115683933_rc2mvfalm10n_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-hunger.h-730x438 (1)

فايننشال تايمز: العالم يخذل الشعب الفلسطيني.. والعار سيطارد الدول الغربية لسنوات طويلة قادمة

6887d0324236046c303cd748

"هآرتس": ماكرون محق و"إسرائيل" ستجد نفسها تغرق مرة أخرى في عزلة دولية إلى جانب الولايات المتحدة

6887c39142360469cd4b34b3

"يسرائيل هيوم": قرار احتلال غزة بات قريبا

تقرير دولي: المجاعة بغزة تتكشف وتتفاقم وترفع عدد الوفيات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية