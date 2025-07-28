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فرنسا: تحقيق في تهديد بتصفية محامي نتنياهو بتكليف من "حزب الله"

الثلاثاء 29 يوليو 2025 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا: تحقيق في تهديد بتصفية محامي نتنياهو بتكليف من "حزب الله"



باريس/سما/

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات القضائية فتحت تحقيقا عقب تلقي شكوى من محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ادعى فيها أن عناصر من "حزب الله" حاولوا اغتياله.


وأعلن مكتب المدعي العام في باريس أن التحقيق فتح ضد مجهولين بتهمة "تشكيل عصبة أشرار"، مؤكدا بذلك صحة ما نشرته صحيفة "لو باريزيان"، ومستنكرا في الوقت نفسه "انتهاك سرية التحقيق".


وبحسب الصحيفة، فإن المحامي أوليفييه باردو قدم الشكوى بعد اجتماع عقده في مكتبه بتاريخ 16 يوليو مع رجل يدعى رودي تيرانوفا، وهو من أصحاب السوابق، أبلغه خلال اللقاء بأنه تلقى تكليفا بتصفيته، لكنه أكد في المقابل أنه لم يكن ينوي تنفيذ هذه المهمة.

وأكد مصدر مطلع على الملف صحة هذه الرواية. ووفقا للمعلومات نفسها، كان تيرانوفا في زيارة إلى السنغال حين التقى هناك بأشخاص لبنانيين يعتقد أنهم منتمون إلى "حزب الله"، وقد كلفوه باغتيال المحامي بدعوى أنه أحد أعضاء فريق الدفاع عن نتانياهو.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية منذ نوفمبر 2024، بموجب مذكرة توقيف تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.

وقد تم اللقاء بين باردو وتيرانوفا في حضور محاميين آخرين، أحدهما مساعد والآخر متدرب، حيث تم الاستماع إليهما من قبل المحققين.

وقال باردو، الذي يتولى أيضا الدفاع عن الوزيرة الفرنسية رشيدة داتي والسياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور، لوكالة "فرانس برس": "أنا هادئ. هذه إحدى مخاطر وظيفتي عندما أدافع عن قضايا مثيرة للجدل في فرنسا".

وأضاف: "أثق في أن القضاء سيحدد ما إذا كان هذا التهديد حقيقيا أم لا".

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