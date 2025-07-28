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جنين طار من رحم والدته التي استشهدت في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

الثلاثاء 29 يوليو 2025 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين طار من رحم والدته التي استشهدت في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة



غزة/سما/

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مروع يظهر جنينا خارج رحم أمه التي استشهدت في قصف إسرائيلي استهدف خيم النازحين بالنصيرات وسط قطاع غزة.

 

وحسب المعلومات فإن "الجنين طار من رحم والدته التي قتلت في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة".

ويظهر في الفيديو رجل وهو يحمل الجنين الذي لا يزال في الوضعية التي كان يتخذها في رحم أمه.

وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نجاح طواقمها في مستشفى المواصي الميداني بإنقاذ حياة جنين استشهدت والدته في قصف استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر في بيان: "رغم الظروف الميدانية المعقدة وشح الإمكانيات الطبية، نجحت طواقمنا في مستشفى المواصي الميداني فجر اليوم في إنقاذ حياة جنين من رحم والدته".

وأوضح أن الوالدة "استشهدت إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزل عائلة زعرب في منطقة المواصي غرب خان يونس".

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