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"مقعدان شاغران" في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية

الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مقعدان شاغران" في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية



نيويورك/سما/

انطلقت يوم الاثنين أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا وحضور دولي واسع.

 

كما رفضت إسرائيل المشاركة في الاجتماع والذي قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه يحضره ممثلون عن 125 دولة من بينهم 50 وزيرا.

ووثقت صور نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الشغور الأمريكي والإسرائيلي خلال فعاليات في "مؤتمر نيويورك".

AP

AP

ويعقد المؤتمر الذي تم تأجيله من يونيو وخفض مستواه إلى مستوى وزراء في نيويورك، في ظل تصاعد الإدانات الدولية لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.

ويهدف المؤتمر الذي افتتحه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في نيويورك، إلى إحياء الجهود الدولية نحو حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين رغم مقاطعة واضحة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما يهدف لدعم خطاب السلام لحل وتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية السعودية".

جدير بالذكر أن دولة فلسطين تحظى باعتراف 147 دولة، والولايات المتحدة ليست من بينها.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن الولايات المتحدة استخدمت في العام 2024 حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين اعترفت بها عشر دول منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.

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