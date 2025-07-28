وزير الخارجية الفرنسي: لا بديل عن حل الدولتين

باريس/سما/

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه لا يوجد بديل عن حل سياسي للنزاع في الشرق الأوسط، يقضي بوجود دولتي إسرائيل وفلسطين.



وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر حول فلسطين في مقر الأمم المتحدة، يوم الاثنين: "لا يمكن التوصل إلى وقف مستمر لإطلاق النار في قطاع غزة بدون تحديد ملامح فترة ما بعد الحرب والأفق السياسي".



وأضاف: "حان الوقت للرد السياسي على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وهذا الرد يتطلب الاعتراف بدولة فلسطين ذات سيادة مع السلطة المحدثة".

وأشار إلى أن هذه السلطة المحدثة "يجب أن تضمن الأمن للجميع. وهذا يتطلب نزع سلاح "حماس" واندماج إسرائيل مع باقي المنطقة".

يذكر أن المؤتمر الدولي الذي يبحث آفاق تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والذي نظمته السعودية وفرنسا انطلق في مقر الأمم المتحدة يوم الاثنين، ومن المقرر أن يستمر ليومين.

ودعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين، في أحدث تصعيد من باريس ضمن جهودها لإنهاء الحرب الدموية في غزة بعد أيام من تعهدها بالاعتراف بدولة فلسطين.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين في مقر الأمم المتحدة، إن هناك توافقا دوليا على أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن القوى العالمية بحاجة إلى تحويل الأقوال إلى أفعال.

وأضاف: "على المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن تعبر عن توقعاتها، وتظهر الوسائل التي يمكننا من خلالها تحفيز الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى هذا النداء".

وأوضح بارو أن هدف المؤتمر هو "عكس الاتجاه السائد في المنطقة أي التلاشي المستمر لحل الدولتين، الذي ظل لفترة طويلة الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام والأمن في المنطقة".

ودعا بارو المفوضية الأوروبية إلى مطالبة إسرائيل برفع الحجز المالي عن مبلغ ملياري يورو يقول إن الحكومة الإسرائيلية تدين به للسلطة الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية الذي يهدد السلامة الإقليمية للدولة الفلسطينية المستقبلية، وإنهاء نظام إيصال الغذاء "عسكري الطابع" في غزة الذي تدعمه مؤسسة غزة الإنسانية الأمريكية، والذي أدى إلى مقتل المئات.

وجاءت تصريحات بارو في اليوم الأول من اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة حول حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد منذ عقود، والذي تتشارك في رئاسته فرنسا والسعودية.

ويعقد المؤتمر الذي تم تأجيله من يونيو وخفض مستواه إلى مستوى وزراء في نيويورك، في ظل تصاعد الإدانات الدولية لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.

ورفضت كل من إسرائيل وحليفتها الأقرب، الولايات المتحدة، المشاركة في الاجتماع، والذي قال بارو إنه يُحضره ممثلون عن 125 دولة، من بينهم 50 وزيرا.