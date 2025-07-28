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غزة: 87 شاحنة مساعدات دخلت غزة وغالبيتها نهبت بتواطؤ إسرائيلي مباشر وممنهج

الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: 87 شاحنة مساعدات دخلت غزة وغالبيتها نهبت بتواطؤ إسرائيلي مباشر وممنهج



غزة/سما/

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان مساء الاثنين، إن 87 شاحنة مساعدات دخلت غزة اليوم وغالبيتها نهبت وسرقت بفعل الفوضى التي يكرسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج.


وأفاد المكتب بأن عملية الإنزال الجوي المحدودة التي نفذت الاثنين، لم تتجاوز حمولتها نصف شاحنة مساعدات وسقطت في مناطق قتال حمراء شرق حي التفاح وجباليا، حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي وهي مناطق لا يمكن للمواطنين الوصول إليها مطلقا.

وأشار المكتب في بيانه إلى أنه وفي تطور خطير، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة مركبة حين رفض بداية إدخال الشاحنات ثم استهدف نقاط تأمين المساعدات التابعة للعشائر والعائلات ما أدى إلى مقتل 11 عنصرا من عناصر التأمين.

وأفاد بأنه وبعد التأكد من قتلهم، فتح الجيش الإسرائيلي المجال لإدخال الشاحنات، لتقع في يد عصابات إجرامية ولصوص تحت حمايته المباشرة بالطائرات المسيرة والرصاص الحي والمباشر تجاه المواطنين.

وشدد على أن ما يجري في قطاع غزة يعد نموذجا واضحا وممنهجا على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بوعي إلى نشر الفوضى وهندسة المجاعة، ويمنع عمدا وصول المساعدات إلى مستودعاتها أو مستحقيها بما يشكل جريمة متعمدة ومستمرة بحق المدنيين المحاصرين.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي تل أبيب والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الإبادة والتجويع والفوضى المفتعلة والممنهجة.

وطالب بتدخل دولي فوري وآلية أممية نزيهة لتوزيع المساعدات بما يحقق مبادئ العمل الإنساني.

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