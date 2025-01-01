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ترامب يتهم إيران بالتدخل في محادثات غزة و"إرسال إشارات وأوامر لحماس"

الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتهم إيران بالتدخل في محادثات غزة و"إرسال إشارات وأوامر لحماس"



واشنطن/سما/

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالتدخل في المحادثات الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة وإرسال إشارات إلى حماس ما يؤدي إلى تأخيرها والوصول إلى طريق مسدود.


وقال ترامب يوم الاثنين خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "سأقول إن إيران تدخلت في المفاوضات، لقد دمرنا منشآتهم النووية وسنفعل ذلك بكل سرور مرة أخرى".

وأضاف: "أرسلت إيران رسائل سيئة وأعتقد أنهم تدخلوا في المفاوضات وأعطوا حماس أوامر ورسائل.. وهذا ليس جيدا".

وأشار ترامب إلى ظهور وزير الخارجية الإيراني في برنامج تلفزيوني مؤخرا، وقال: "كانوا يتحدثون عن أمور لا ينبغي لهم التحدث عنها".

وتأتي هذه التصريحات في إطار الصورة الأوسع التي قدمها ترامب بشأن الصعوبات التي تواجه إجراء مفاوضات مع حماس لإطلاق سراح الرهائن، حيث أفاد الرئيس بأن العوامل الخارجية وفي مقدمتها إيران، تضر بالتقدم الدبلوماسي وتجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق.

كما قال الرئيس ترامب، الاثنين، إن أي محاولة من إيران لاستئناف برنامجها النووي ستسحق على الفور.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه سيأمر بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية إذا "حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة في شهر يونيو 2025، وتابع قائلا: "قضينا على قدراتهم النووية، قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون".

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