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113 شهيدا و637 إصابة خلال يوم في قطاع غزة

الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
113 شهيدا و637 إصابة خلال يوم في قطاع غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة ان 113 شهيدا، منهم 1 شهيد انتشال، و637 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدًا و145,870 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 8,867 شهيدًا و33,829 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 22 شهيدًا وأكثر من 199 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,179 شهيدًا وأكثر من 7,957 إصابة.

#الصحة #شهداء

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