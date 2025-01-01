  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تحذر: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا

الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تحذر: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا



رام الله / سما /

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر مخططات الاحتلال التي ناقشها بالأمس المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بشأن الضم التدريجي لقطاع غزة ، واعتبرتها حلقة في مؤامرة التهجير القسري لشعبنا في القطاع، وتقويضا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وأكدت الوزارة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أنها تواصل جهودها على المستويات كافة، لوقف جرائم الابادة والتهجير والضم ضد شعبنا عامة، وطالبت الدول ومكونات المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لوقفها فورا.

وأكدت أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم وادخال المساعدات الانسانية بشكل مستدام وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أرض دولة فلسطين هو الطريق الصحيح والأقصر لإنهاء معاناة شعبنا، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن قرارات خطيرة للكابينت الإسرائيلي ..

هآرتس: نتنياهو سيعرض ضم مناطق في قطاع غزة لإبقاء سموتريتش في الحكومة

ترامب: لا أتفق مع نتنياهو بأنه لا يوجد مجاعة في غزة.. أخبرته أن عليه اعتماد مقاربة أخرى

تطور دراماتيكي ..إندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين في نيويورك

إسبانيا: تنفيذ إنزالات جوية للمساعدات الغذائية على قطاع غزة الجمعة

موسكو: على ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران

الأخبار الرئيسية

صفقة تبادل

صحيفة عبرية: تفاؤل بإمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل جزئية قريبة

تطور دراماتيكي ..إندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

IMG_0835

"نقاط الموت".. صور فضائية تكشف خطورة مراكز المساعدات في غزة

الكشف عن قرارات خطيرة للكابينت الإسرائيلي ..

جيش الاحتلال يعلن عن توسيع معبر كرم أبو سالم استعدادا للهجرة الطوعية الجماعية من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية