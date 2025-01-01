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"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تونس والمغرب وكوبا ومقاعد في باكستان

الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تونس والمغرب وكوبا ومقاعد في باكستان



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في كل من تونس والمغرب ومقاعد دراسية في باكستان، للحصول على درجة البكالوريوس، في تخصصات مختلفة للعام 2025-2026.

كما أعلنت الوزارة عن توفر منح دراسية في كوبا بمجال الطب البشري للعام الدراسي 2025-2026.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على المنح المذكورة لزيارة موقعها الإلكتروني https://www.mohe.pna.ps/main، للاطلاع على كامل التفاصيل.

رابط مباشر لمنح تونس والمغرب والمقاعد في باكستان: https://tinyurl.com/5y7zjzyw

 رابط مباشر لمنح كوبا: https://tinyurl.com/mu4nc8tk

#التعليم العالي #منح دراسية

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