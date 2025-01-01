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حماس تدعو إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي أيّام الجمعة والسبت والأحد

الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي أيّام الجمعة والسبت والأحد



غزة / سما /

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، جماهير أمتنا العربية والإسلامية، والأحرار في العالم إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي أيّام الجمعة والسبت والأحد (1 و2 و3 آب/أغسطس)، وكل الأيام القادمة، ضدّ استمرار العدوان والإبادة والتجويع الصهيوني في قطاع غزَّة.

وقالت الحركة: ليكن يوم الأحد 3 آب/أغسطس يوماً عالمياً لنصرة غزَّة والقدس والأقصى والأسرى في فلسطين، وفاءً واستجابةً لدعوة شهيد فلسطين والأمَّة القائد إسماعيل هنية (أبو العبد).

ودعت، إلى مواصلة الحراك الجماهيري العالمي أيّام الجمعة والسبت والأحد (1 و2 و3 آب/أغسطس)، وكل الأيام القادمة، في كلّ المدن والساحات والعواصم حول العالم؛ عبر المسيرات الحاشدة، والمظاهرات الغاضبة، ضدّ استمرار العدوان الصهيوني، والإبادة الجماعية، والتجويع المُمنهج بحقّ أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزَّة.

كما دعت، إلى تصعيد كل أشكال التظاهر والاعتصامات أمام السفارات الصهيونية والأمريكية، وسفارات الدول الداعمة للاحتلال، في كل أنحاء العالم، حتى يتوقف العدوان والتجويع الصهيوني ضد الأطفال والنساء والمرضى والمدنيين الأبرياء.

#حماس

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