26 منهم أطفال ونساء ..30 شهيدا في مجزرة بالمخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة

غزة / سما/

اعلن مشفى العودة - النصيرات، صباح اليوم الثلاثاء، وصول 30 شهيدا غالبيتهم أشلاء جراء عدة استهدافات شنها الاحتلال الليلة الماضية على منازل المواطنين في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المشفى انه بين الشهداء الذين وصلوا 14 امرأة و 12 طفلا ضحايا استهدافات الاحتلال على منازل المدنيين شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وعرف من شهداء استهداف عدد من المنازل في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات:هاشم علي هاشم أبو عطايا أولاده الأربعة، علي، لما ، فرح ومرح هاشم أبو عطايا ، ناهدة علي أبو عطايا ، نوال محمد عمر الرملاوي " أبو عطايا "، عائشة أبو عطايا ،خليل عيسي صيام وأبناءه أية ، حلا عبد الرحمن خليل عيسى صيام ، انتصار عبد الرحمن صيام ، سارة عبد المنعم نبهان ،أمنة حسن نبهان " نصار " والأشقاء الأربعة معتز ، لين ، ايمان محمود أبو نبهان ومؤمن محمود أبو نبهان.