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مقتل شابة إثر تعرّضها لإطلاق نار في أبو سنان داخل أراضي 48

الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شابة إثر تعرّضها لإطلاق نار في أبو سنان داخل أراضي 48



القدس المحتلة/سما/

قتلت شابة تبلغ من العمر 35 عاما، إثر تعرّضها لإطلاق نار في بلدة أبو سنان في أرضي48، مساء أمس الإثنين، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وعلم أن ضحية الجريمة هي الشابة شريهان مشلب، فيما سادت حالة من التوتر في بلدة أبو سنان، على خلفية استمرار جرائم القتل المتصاعدة التي تضرب المجتمع الفلسطيني في الداخل دون رادع.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي العام الجاري إلى 148 قتيلا، بينهم 13 امرأة، وشاب من القدس.

وتبين أن 127 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، و73 منهم كانوا دون سن الثلاثين، بينهم 3 قتلوا قبل بلوغهم سن الـ18، فيما قُتل 9 على يد الشرطة.

كما سجل العام الحالي ارتفاعا بنسبة تقدر بـ13% في عدد ضحايا العنف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حينما بلغ عدد الضحايا 132.

وسجّل عام 2024، مقتل 221 شخصا في الداخل، مقارنة بـ222 جريمة قتل سجلت في عام 2023.

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