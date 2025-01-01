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الطقس: انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة

الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية، ودافئا في بقية المناطق،والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو صيفيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياحجنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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