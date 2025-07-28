بريطانيا تستعد للكشف عن خطة خلال أيام للاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف الحرب في غزة

لندن /وكالات/

من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذا الأسبوع عن خطته للاعتراف الرسمي بفلسطين كدولة، وكذلك انهاء الحرب في غزة.

وسيقدم رئيس الوزراء شرحه الأكثر تفصيلا حتى الآن لما يجب أن يحدث حتى تحصل فلسطين على الاعتراف، فضلا عن مناقشة الجهود البريطانية لتحسين وصول المساعدات إلى غزة لمعالجة المجاعة.

وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن ستارمر سيعرض الخطة على حلفاء المملكة المتحدة، بمن فيهم الولايات المتحدة والدول العربية. وبحسب التقرير، ستتضمن الخطة "الخطوات اللازمة لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام مستدام".

ومن المتوقع أن يعرض السير كير مقترحاته على الشعب البريطاني في ما يتصوره المطلعون على أنه "لحظة عامة"، مثل خطاب أو مؤتمر صحفي.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن يظل الاعتراف بالدولة الفلسطينية مشروطاً بتحقيق وقف إطلاق النار وربما إطلاق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين .

ولكن هذا قد لا يلبي مطالب ثلث نواب حزب العمال وأعضاء حكومة كير، الذين كانوا يدفعون باتجاه الاعتراف الفوري بفلسطين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول زعيم من دول مجموعة السبع يُعلن عن نيته اتخاذ هذه الخطوة الأسبوع الماضي، حيث جاء التغيير الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.

وجاء ذلك بعد أسابيع من المناقشات الخاصة مع المملكة المتحدة وحلفاء آخرين حول كيفية وتوقيت إعلان الاعتراف بفلسطين.

وفي يوم الاثنين، بدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمهد الطريق أمام السير كير لتغيير موقف المملكة المتحدة بشأن الاعتراف، قائلاً إن رئيس الوزراء حر في اتخاذ موقف.

لقد اعترفت بالفعل حوالي 150 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي الدول الأعضاء، بفلسطين كدولة، ولكن ليس المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة، أو أكبر الاقتصادات الأوروبية.

وفي يوم الجمعة، وقع 135 نائبا من حزب العمال على رسالة تدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حين يمارس رؤساء البلديات العمالية وقيادة الحزب في اسكتلندا ضغوطا إضافية أيضا.