هآرتس: نتنياهو سيعرض ضم مناطق في قطاع غزة لإبقاء سموتريتش في الحكومة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مساء اليوم أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيقترح على الكابينت الأمني والسياسي ضم أجزاء من قطاع غزة لإبقاء وزير المالية بتسليئل سموتريتش في الحكومة.

وقالت الصحيفة : "من المتوقع أن يقدّم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للكابينت خطة لضم مناطق في قطاع غزة، في محاولة لإبقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الحكومة.

وأضافت: "وفقا للخطة، ستُعلن إسرائيل أنها تمنح حماس مهلة لعدة أيام للموافقة على وقف إطلاق النار، وإن لم تستجب – ستباشر بعملية ضم مناطق من القطاع.

وتابعت: ومن المقرر عرض هذه الخطوة على أعضاء الكابينت بعد قرار نتنياهو توسيع المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وبحسب الخطة التي يُتوقع أن يعرضها نتنياهو، ستبدأ عملية الضم بمناطق الحزام الأمني، ومن ثم تشمل مناطق في شمال القطاع المحاذية لمدينتي سديروت وعسقلان، وستستمر العملية تدريجيا حتى تشمل ضم القطاع بالكامل.

ووفقا لما عرضه نتنياهو في محادثات مع وزراء، فقد حصلت الخطة على ضوء أخضر من إدارة ترامب.