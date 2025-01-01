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كم يحتاج قطاع غزة من شاحنات المساعدات يوميا في الأيام العادية؟.. السيسي يجيب

الإثنين 28 يوليو 2025 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
كم يحتاج قطاع غزة من شاحنات المساعدات يوميا في الأيام العادية؟.. السيسي يجيب



القاهرة/سما/

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن احتياج قطاع غزة للعديد من شاحنات المساعدات الإنسانية في الأيام العادية.


وأكد السيسي في كلمة له بشأن القطاع أن غزة تحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الأيام العادية، وكنا حريصين على إدخال أكبر حجم من المساعدات لقطاع غزة خلال الشهور الماضية، مؤكدا أن معبر رفح هو معبر أفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصري فقط بل من الجانب الآخر داخل قطاع غزة.

وتابع السيسي: "لدينا حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية مستعدة لدخول قطاع غزة، وليس هناك ما يعوق دخول المساعدات إلى قطاع غزة ونؤكد ضرورة أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني مفتوحا، وتركزت جهودنا خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد أوضاعا مأساوية".

وكان المكتب الحكومي في غزة قد أكد حاجة القطاع إلى ستمئة شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا، ومئتي وخمسين ألف علبة حليب شهريا للأطفال الرضع.

وأعلن الهلال الأحمر المصري أمس الأحد، استمرار الدفع بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى إطلاق قافلة جديدة تحت شعار "زاد العزة.. من مصر لغزة".

وأكد الهلال الأحمر المصري في بيان، أن القافلة تضم 100 شاحنة مساعدات متجهة إلى جنوب قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، وتحمل ما يزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية، بينها 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية متنوعة.

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