نتنياهو: لا توجد مجاعة في غزة

القدس المحتلة/سما/

زعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات له خلال فعالية لشبكة "داي ستار" الإنجيلية في القدس، بأنه لا توجد مجاعة في غزة.



وقال نتنياهو إن "إسرائيل تواجه حملة من الأكاذيب العمياء حول وجود مجاعة في غزة. ما هذه إلا أكاذيب. لا توجد مجاعة في غزة، ولا توجد سياسة تجويع نتبعها".

وأضاف: "لقد سمحنا بدخول المساعدات إلى غزة حتى خلال الحرب، ولولا ذلك لما تبقى أي غزيون، ولما تبقت غزة".

وقال: "هناك جهة واحدة فقط تمنع دخول المساعدات وتسيطر عليها: وهي حماس. ومجددا، يتم قلب الحقيقة. حماس هي من يسيطر، ويسرق، وينهب المساعدات، ثم يتهمون إسرائيل بأنها لا تدخل مساعدات إنسانية".

وتابع نتنياهو: "هناك مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية عالقة عند معبر كرم أبو سالم. دعونا المنظمات الدولية لتسلمها. لقد سمحنا بإدخال نحو 1.9 مليون طن من المساعدات إلى غزة منذ بداية الحرب".

وأشار إلى أنه "الآن، هناك مئات الشاحنات تنتظر على الجانب الفلسطيني من المعبر، لكن سبب التأخير في دخولها هو حماس والأمم المتحدة، وليس إسرائيل".

وقال إن "الأمم المتحدة جلبت الطعام، فقلنا لهم: تفضلوا وأدخلوه إلى غزة. قالوا: لا نستطيع بسبب المعارك. فقلنا لهم: المعارك مستمرة، وسنواصل القتال، لكن هناك ممرات إنسانية يمكن استخدامها لإدخال الطعام إلى أي مكان. هذه ليست المشكلة".

وتابع: "لذا، لا يوجد أي عذر للأمم المتحدة. عليهم التوقف عن الكذب، والتوقف عن اختلاق الذرائع، والقيام بواجبهم. كما عليهم التوقف عن اتهام إسرائيل زورا بمنع دخول المساعدات".

وختم نتنياهو بالقول: "أكرر.. لا توجد مجاعة في غزة، ولا توجد سياسة تجويع من طرفنا. نحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا في هذه الحرب. سنواصل القتال حتى نحقق إطلاق سراح رهائننا، وتدمير القدرات العسكرية والإدارية لحماس. لن يكونوا هناك بعد الآن، ولن يشكلوا أي تهديد مستقبلي علينا".