سيناتور ديمقراطي: اتهام حماس بسرقة مساعدات الأمم المتحدة كذبة كبيرة

واشنطن/سما/

قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس فان هولن، إن المزاعم القائلة بأن حركة "حماس" تسرق المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة للفلسطينيين في قطاع غزة هي "كذبة كبيرة".



وأكد فان هولن خلال مقابلة مع شبكة CBS News في برنامج "Face the Nation" أن "الزعم بأن منظمات الأمم المتحدة كانت تسلم الطعام للمدنيين الفلسطينيين، وأنه كان يتم تحويله بشكل ممنهج إلى حماس، هو كذبة كبيرة".



وأضاف قائلا: "أريد أن أقول بصوت عال وواضح، هذه كذبة كبيرة".

ومن جانبه، كرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الأحد، هذه المزاعم قائلا إن حركة "حماس" تسرق الطعام الموجه إلى سكان غزة، مشيرا في عدة مناسبات خلال حديثه إلى الصحفيين إلى أن البضائع والمساعدات الإنسانية تُسرق، وذلك في وقت تتفاقم فيه أزمة الجوع في القطاع.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا: "عندما أرى الأطفال، خصوصاً خلال الأسبوعين الأخيرين، ألاحظ أن الناس يسرقون الطعام، ويستولون على الأموال المخصصة للطعام، ويسرقون الأسلحة وكل شيء". وأضاف: "الوضع هناك فوضوي. قطاع غزة، كما تعرفون، منح قبل سنوات طويلة بهدف تحقيق السلام، لكن ذلك لم ينجح".

وفي السياق نفسه، ردد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، تصريحات ترامب قائلا: "من المهم الإشارة إلى أن إسرائيل، منذ بداية هذه الحرب، زودت غزة بأكثر من 94 ألف شاحنة محملة بالطعام، وهي كمية تكفي لإطعام مليوني شخص لمدة عامين، في محاولة لإيصال المساعدات إلى القطاع. لكن حماس سرقت كمية هائلة من الطعام".

وانتقد جونسون ما وصفه بـ"النظام المعطل"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ اعتبارا من يوم غد بفتح "قنوات توزيع جديدة" لإيصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين.

وفي موقف مغاير، شدد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. وكتب في منشور على منصة "إكس": "لا يوجد أي مبرر لمنع الطعام والماء عن العائلات المدنية".