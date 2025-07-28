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توتر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بعد اقتراح تعليق تمويل الشركات الناشئة بسبب كارثة غزة

الإثنين 28 يوليو 2025 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بعد اقتراح تعليق تمويل الشركات الناشئة بسبب كارثة غزة



القدس المحتلة/سما/

 تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية، الإثنين، تعليق عمليات تمويل مخصصة لشركات إسرائيلية ناشئة ضمن برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزون”، وذلك على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن “رغم إعلان إسرائيل عن هدنة إنسانية يومية واحترامها لبعض التزاماتها، إلا أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرًا”، مؤكدة أن الوضع يستدعي “إعادة تقييم لبعض أوجه التعاون، بما في ذلك الدعم التمويلي”.

ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التوصية ببيان وصفها بأنها “خاطئة ومؤسفة وغير مبررة”، وأعلنت عبر منشور على منصة “إكس” أن “إسرائيل ستعمل على ضمان عدم اعتماد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لهذه التوصية، ونأمل أن يحدث ذلك بالفعل”.


ويعد برنامج “هورايزون” واحدًا من أكبر برامج البحث والابتكار في العالم، وتشارك فيه إسرائيل منذ سنوات طويلة، مما يربطها بشبكة واسعة من الشراكات العلمية والتكنولوجية الأوروبية.

ويأتي هذا الخلاف في ظل تصاعد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه السياسات الإسرائيلية في غزة، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط تحذيرات أممية من خطر المجاعة ودمار واسع النطاق في القطاع.

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