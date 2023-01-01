  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الضفة: إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين في حادثين منفصلين

الإثنين 28 يوليو 2025 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضفة: إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين في حادثين منفصلين



الضفة/سما/

أصيب 3 فلسطينيين، مساء الاثنين، برصاص مستوطنين إسرائيليين في حادثين منفصلين بمحافظتي رام الله والخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين مسلحين هاجموا منطقتي “المناطير” و”الكسارة” شرق كفر مالك، ومزارع دجاج على أطراف البلدة، وتصدى لهم شبان القرية العزل، وأطلقوا الرصاص صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في يده.

وفي حادث منفصل جنوبي الضفة، أفاد شهود عيان، بأن مستوطنا أطلق النار تجاه مواطنين فلسطينيين في قرية أم الخير جنوب مدينة الخليل، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم، أحدهما حالته خطيرة نتيجة إصابته في الصدر، وقد نقل بمركبة إسعاف إسرائيلية، فيما أصيب الآخر بجراح متوسطة نقل على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي.

وأوضح الشهود أن إطلاق النار وقع بعد مشادة بين أهالي القرية والمستوطن الذي كان يقود جرافة ويقوم بتجريف أراض تعود ملكيتها للسكان، فيما طوق جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة عقب الحادث واعتقل ثلاثة فلسطينيين.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فقد نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداءً، تسببت في استشهاد 4 مواطنين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1008 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، خلفت أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يُقِّر بالفشل ويُنكِّس الأعلام..هذه أسباب تشديد مواقف حماس التفاوضيّة..

سيناتور أميركي مقرب من ترامب: إسرائيل ستفعل في غزة ما فعلناه في طوكيو

أبو شباب يطالب بإدارة مستقلة تحت قيادته في غزة بعد إنهاء حماس

واشنطن تبحث اتفاقا شاملا لإنهاء الحرب..إسرائيل ستوجه انذاراً نهائياً لحركة حماس

سموتريتش يعلن عدم انسحابه من الحكومة لتطورات خطيرة قادمة..

ترامب: يتعين على إسرائيل أن تتخذ قراراً تجاه غزة ولا أعلم ما سيحدث

صحيفة عبرية : إسرائيل تقرر تجميد خطة إقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح

الأخبار الرئيسية

20250728081516

الجيش الإسرائيلي يعرض على الكابينيت خطة لتصعيد الحرب على غزة

20250728055430

نتنياهو: القضاء على حماس وإعادة الأسرى... "هدفان متداخلان"

3238d422-d234-4c57-8c2e-ff3b5edbe1d3-da418165-88d6-4ac6-b9e5-26d4cc338b74

انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين في نيويورك

20250728061912

حبس جنود إسرائيليين رفضوا العودة للقتال في غزة: جثث أطفال وكوابيس تطاردهم

68876a5b4236043c2f7371af

ترامب: لا أتفق مع نتنياهو بأنه لا يوجد مجاعة في غزة.. أخبرته أن عليه اعتماد مقاربة أخرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية