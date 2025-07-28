  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عضو بالكنيست الإسرائيلي يدعو إلى “احتلال كامل قطاع غزة”

الإثنين 28 يوليو 2025 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكنيست الإسرائيلي يدعو إلى “احتلال كامل قطاع غزة”



القدس المحتلة/سما/

 دعا عضو الكنيست عن حزب “الليكود” الحاكم في إسرائيل موشيه سعدة، الاثنين، إلى احتلال كامل قطاع غزة، وقال إنه كان على الحكومة الإسرائيلية احتلال القطاع “منذ زمن بعيد”.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها إذاعة “103FM” الإسرائيلية مع سعدة.

وقال سعدة إنه “كان ينبغي على دولة إسرائيل أن تحتل القطاع من أقصاه إلى أقصاه منذ زمن بعيد، وتجعله تحت حكم عسكري”.

وأضاف: “وعلى دولة إسرائيل أن توزع الخبز، لأن من يوزعه هو صاحب السيادة على الأرض” وفق تعبيره.

وذكرت الإذاعة المحلية أن سعدة هاجم سماح الحكومة بـ”تقديم مساعدات إنسانية” إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرا كل الفلسطينيين في القطاع “أعداء”.

وقال سعدة: “لا يوجد مكان في العالم يمنح فيه الطعام لعدو أثناء القتال وهذا أمر لا يُصدق، هذه أمة في حالة اضطراب”، على حد تعبيره.

والأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي “سماحه” بإسقاط جوي لمساعدات إنسانية محدودة على غزة، وبدء ما سماه “تعليقا تكتيكيا لأنشطة عسكرية” بمناطق محددة من غزة للسماح بمرور مساعدات.

واعتبرت منظمات دولية أن خطوة إسرائيل “تروّج لوهم الإغاثة”، بينما يواصل جيشها استخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين الفلسطينيين عبر استمرار إغلاق المعابر بوجه المساعدات منذ مارس/ آذار الماضي.

ورغم شح المساعدات، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، ادعى الأحد أنه يسمح بـ”إدخال الحد الأدنى من المساعدات لغزة”، واتهم الأمم المتحدة بـ”اختلاق الأكاذيب” بشأن المساعدات.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس 2025، جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، الاثنين، بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية 147 فلسطينيا، بينهم 88 طفلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ودعا سعدة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إنشاء ما سماه “منطقة إنسانية” للفلسطينيين في قطاع غزة، على أن تكون “تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بالكامل”.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك اليوم تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يُقِّر بالفشل ويُنكِّس الأعلام..هذه أسباب تشديد مواقف حماس التفاوضيّة..

سيناتور أميركي مقرب من ترامب: إسرائيل ستفعل في غزة ما فعلناه في طوكيو

أبو شباب يطالب بإدارة مستقلة تحت قيادته في غزة بعد إنهاء حماس

واشنطن تبحث اتفاقا شاملا لإنهاء الحرب..إسرائيل ستوجه انذاراً نهائياً لحركة حماس

سموتريتش يعلن عدم انسحابه من الحكومة لتطورات خطيرة قادمة..

صحيفة عبرية : إسرائيل تقرر تجميد خطة إقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح

الحية : لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الإبادة والتجويع والحصار لأطفالنا ونسائنا وأهلنا في غزة

الأخبار الرئيسية

20250728152630reup-2025-07-28t152440z_722344145_rc2qvfa4i9wa_rtrmadp_3_israel-palestinians-conference-un.h-730x438

واشنطن تستخف بمؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين وتصفه بأنه مجرد “حيلة دعائية”

9ipj-22-730x438

غزة: 88 شهيدا منذ الفجر

3238d422-d234-4c57-8c2e-ff3b5edbe1d3-da418165-88d6-4ac6-b9e5-26d4cc338b74

انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين في نيويورك

20250728081516

الجيش الإسرائيلي يعرض على الكابينيت خطة لتصعيد الحرب على غزة

20250728055430

نتنياهو: القضاء على حماس وإعادة الأسرى... "هدفان متداخلان"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية