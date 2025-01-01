يافا: تظاهرة ضدّ الحرب على غزة وسياسة التجويع

يافا/سما/

شارك العشرات في تظاهرة احتجاجية بالقرب من حديقة الغزازوة في مدينة يافا، ضدّ سياسة التجويع الإسرائيلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، وتواصُل الحرب.

ودعت للمظاهرة الاحتجاجية، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والأحزاب السياسية العربية، واللجان الشعبية، وذلك احتجاجًا على الحرب التي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف.



يأتي ذلك، فيما تواصل قيادات المجتمع العربي وأعضاء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إضرابها عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد انطلاق الإضراب الاحتجاجي ضدّ حرب التجويع، أمس الأحد، على أن يستمرّ ذلك حتى الثلاثاء، في مقرّ رابطة الشؤون العربيّة لعرب يافا.



ورفع المشاركون في المظاهرة الاحتجاجية لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل: "غزة تنادي من يلبي النداء"، و"أوقفوا حرب الإبادة"، و"لا للإبادة والتجويع... غزة تستحق الحياة"، و"من يافا إلى غزة شعب واحد".



كما طالب المشاركون بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ووقف سياسة التجويع.



وشارك عدد من المتظاهرين اليهود ضد الإبادة الجماعية، بالاحتجاج، بالإضافة إلى الحركات الطلابية جفرا- التجمع الطلابي، والجبهة الطلابية.



وعُقد مساء أمس الأحد، المؤتمر الصحافيّ للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بشأن الإضراب عن الطعام، والخطوات الاحتجاجية على الإبادة والتجويع في قطاع غزة، الذي يشهد حربا إسرائيلية متواصلة، تسببت بكارثية إنسانية كُبرى في القطاع.



وأكّد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، خلال المؤتمر الصحافيّ، أنه يأتي في ظلّ الأوضاع الكارثية التي وصل إليها قطاع غزة، إذ "ازدادات بشكل أكبر بكثير، جريمة التجويع، في الفترة الأخيرة".



وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، إنه "بعد مظاهرة سخنين الكبيرة، رأينا أن هناك حاجة بألّا نخفّض العلم الذي يقاوم الإبادة والتطهير العرقي، ويقف ضدّ التجويع"، مضيفا أن "ما يحدث في غزة، هو سياسة ممنهجة للتجويع، وليست مجاعة؛ تجويع الناس لحملهم إما على الموت أو على مغادرة المكان (تهجيرهم)".