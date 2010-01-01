هدم مساكن قرية العراقيب للمرة 243

النقب/سما/

هدمت آليات السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ243 على التوالي؛ وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، على الرغم من موجة الحر الشديد التي تسود المنطقة، وأبقت الأهالي دون مأوى يقيهم حر أشعة الشمس الملتهبة.

وهذه المرة التاسعة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2024، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.



وكانت المرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وهدمتها في المرة السابقة يوم 2 تموز/ يوليو 2025.

وقال عزيز صياح الطوري وهو ناشط اجتماعي من سكان القرية لـ"عرب 48" إن "قوات الهدم معززة بقوات من الشرطة اقتحمت القرية ظهر اليوم، وباشرت بعمليات جر المنازل وتدميرها بواسطة المركبات في مشهد أعاد إلى أذهاننا مشاهد الحكم العسكري".

وتابع الطوري أنه "توقعنا عملية الهدم خصوصا بعد إقامة مهرجان التصدي والصمود قبل أيام كإجراء انتقامي، ومسؤول الوحدة التي اقتحمت القرية باشر بعمليات جر المنازل وهو ينظر إلينا ويضحك، الأمر وصل لمرحلة وكأنه شيء شخصي بينه وبيننا، في انعكاس لعنجهيته وعنجهية المؤسسة الإسرائيلية".

وفي سياق متصل، هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها في قرية كفر مصر بمنطقة مرج ابن عامر، شمالي البلاد، قاعة للأفراح، صباح اليوم الإثنين، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في رهط وطوبا الزنغرية وجديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.