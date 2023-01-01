غزة تقتل جوعا.. 40 ألف رضيع مهددون بالموت لمنع "إسرائيل" حليب الأطفال

غزة/سما/

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، من “خطر وشيك” بوفاة 40 ألف رضيع فلسطيني في القطاع، جراء منع إسرائيل إدخال حليب الأطفال.

جاء ذلك وفق بيان للمكتب، بينما استفحلت المجاعة في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي المطبق وتواصل الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المكتب: “خطر وشيك بوفاة آلاف الأطفال الرضّع في قطاع غزة، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال حليب الأطفال”.

وحذر من أن “قطاع غزة على أعتاب كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة عشرات آلاف الأطفال الرُّضع، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال حليب الأطفال منذ 150 يوما بشكل متواصل، في جريمة إبادة صامتة”.

وتابع: “في قطاع غزة يوجد أكثر من 40 ألف طفل رضيع دون عمر السنة الواحدة معرضون للموت البطيء، بسبب هذا الحصار الخانق الإجرامي”.

وطالب المكتب “بفتح المعابر فوراً ودون أي شروط، والسماح العاجل بإدخال حليب الأطفال والمساعدات الإغاثية”. كما حمل “الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة (لم يسمها) والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن كل روح بريئة تُزهق بسبب هذا الحصار الممنهج”.

وفي وقت سابق الاثنين، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان، أن كل الفلسطينيين في قطاع غزة جوعى، لكن الأطفال هم “الأكثر معاناة”، بسبب الحصار الإسرائيلي.

والأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي “سماحه” بإسقاط جوي لمساعدات إنسانية محدودة على غزة، وبدء ما سماه “تعليقا تكتيكيا لأنشطة عسكرية” بمناطق محددة من غزة للسماح بمرور مساعدات.

لكن منظمات دولية اعتبرت خطوة إسرائيل “تروّج لوهم الإغاثة”، بينما يواصل جيشها استخدام التجوع سلاحا ضد المدنيين الفلسطينيين، عبر استمرار إغلاق المعابر بوجه المساعدات منذ مارس/ آذار الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.