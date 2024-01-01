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إسبانيا ستلقي 12 طنا من المساعدات فوق قطاع غزة

الإثنين 28 يوليو 2025 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا ستلقي 12 طنا من المساعدات فوق قطاع غزة



مدريد/سما/

أعلنت إسبانيا الإثنين أنها تعتزم إلقاء 12 طنا من المساعدات الغذائية جوا فوق غزة هذا الأسبوع، وسط تفاقم خطر المجاعة في القطاع المحاصر والمدمر بعد 21 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وإسبانيا من الدول الغربية النادرة التي تنضم إلى دول الشرق الأوسط لإرسال مساعدات جوا إلى سكان غزة الذين يعانون أزمة إنسانية حادة.

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي ينتقد بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية ردا على هجوم حركة حماس، خلال مؤتمر صحافي أن عمليات إلقاء المساعدات ستتم الجمعة انطلاقا من الأردن بواسطة طائرات تابعة لسلاح الجو الإسباني.

وقال “المجاعة في غزة عار على البشرية أجمع، ووقفها هو بالتالي واجب أخلاقي”.

وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه المساعدات ستوزع في عملية مماثلة لما جرى في آذار/مارس 2024 حين سلمت إسبانيا 26 طنا من المواد الغذائية لغزة.

(أ ف ب)

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