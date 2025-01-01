  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مئات الحاخامات اليهود في العالم يوقعون رسالة بشأن غزة

الإثنين 28 يوليو 2025 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مئات الحاخامات اليهود في العالم يوقعون رسالة بشأن غزة



القدس المحتلة/سما/

وقع مئات الحاخامات اليهود من مختلف أنحاء العالم، الذين يتبعون تيارات دينية مختلفة، على رسالة تدعو إسرائيل إلى وقف استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة.


وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد، أن مئات من الحاخامات في مختلف أنحاء العالم وقعوا على رسالة، جاء فيها أن "الشعب اليهودي يواجه أزمة أخلاقية خطيرة".

وأوضحوا في الرسالة: "لا يمكننا أن نغض الطرف عن القتل الجماعي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، أو استخدام التجويع كسلاح حرب".

ووصفت الرسالة ما اعتبرته "تقليص المساعدات الإنسانية إلى غزة"، ومنع الغذاء والماء والأدوية عن المدنيين، بأنه "يتعارض مع القيم اليهودية الأساسية".

ودعت الرسالة غير التقليدية، التي شارك في كتابتها الحاخام المحافظ جوناثان فيتنبرغ، والحاخام آرثر جرين من بوسطن، والحاخام أرييل بولاك من تل أبيب، الحكومة الإسرائيلية إلى السماح "بوصول مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى غزة تحت إشراف دولي"، وإعادة الرهائن إلى ديارهم "بكل الوسائل الممكنة"، ووقف هجمات المستوطنين "العدوانية والإجرامية" في الضفة الغربية.

واختتمت الرسالة بالدعوة إلى حوار يضمن الأمن للإسرائيليين، والكرامة والأمل للفلسطينيين، ومستقبلا سلميا للمنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم السبت، عن هدنة إنسانية وتعليقا مؤقتا للأعمال العسكرية في المناطق التي تشهد اكتظاظا سكانيا.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي منذ مساء السبت، عن تخصيص ممرات إنسانية لإدخال شاحنات مساعدات بشكل آمن إلى قطاع غزة عبر المؤسسات الدولية، والسماح بعمليات إسقاط المساعدات جوا بالتعاون مع منظمات دولية.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يُقِّر بالفشل ويُنكِّس الأعلام..هذه أسباب تشديد مواقف حماس التفاوضيّة..

سيناتور أميركي مقرب من ترامب: إسرائيل ستفعل في غزة ما فعلناه في طوكيو

أبو شباب يطالب بإدارة مستقلة تحت قيادته في غزة بعد إنهاء حماس

واشنطن تبحث اتفاقا شاملا لإنهاء الحرب..إسرائيل ستوجه انذاراً نهائياً لحركة حماس

سموتريتش يعلن عدم انسحابه من الحكومة لتطورات خطيرة قادمة..

ترامب: يتعين على إسرائيل أن تتخذ قراراً تجاه غزة ولا أعلم ما سيحدث

صحيفة عبرية : إسرائيل تقرر تجميد خطة إقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح

الأخبار الرئيسية

20250728055430

نتنياهو: القضاء على حماس وإعادة الأسرى... "هدفان متداخلان"

3238d422-d234-4c57-8c2e-ff3b5edbe1d3-da418165-88d6-4ac6-b9e5-26d4cc338b74

انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين في نيويورك

20250728061912

حبس جنود إسرائيليين رفضوا العودة للقتال في غزة: جثث أطفال وكوابيس تطاردهم

68876a5b4236043c2f7371af

ترامب: أخبرت نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن غزة

68876de34c59b7160d60539d

"بتسيلم" الإسرائيلية: "إسرائيل" تنفذ إبادة جماعية في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية