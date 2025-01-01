  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام عبري: اشتباكات بين مصلين يهود عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى

الإثنين 28 يوليو 2025 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: اشتباكات بين مصلين يهود عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بإصابة شخص في اشتباكات بين مصلين يهود على الحائط الغربي للمسجد الأقصى، على خلفية إدخال مخطوطة توراتية.


وذكر موقع "بحداري حريديم" أن اشتباكات اندلعت صباح اليوم بين مصلين يهود وإدارة الموقع عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى، وذلك إثر إدخال مجموعة "نساء الحائط" مخطوطة من التوراة إلى الساحة، في خرق واضح للإجراءات والإرشادات المحلية.

ووفقا لبيان صادر عن مؤسسة تراث الحائط الغربي، فقد تم إخفاء المخطوطة داخل حاملة أطفال، وهو ما اعتبرته المؤسسة "انتهاكا لقدسية المكان ولمكانة مخطوطة التوراة".

وأشار البيان إلى أن المواجهة شهدت اعتداء بعض المشاركين بعنف على موظفي المؤسسة أثناء محاولتهم منع إدخال المخطوطة ما أسفر عن إصابة أحد الموظفين بجروح استدعت نقله لتلقي العلاج في المستشفى.

وقالت المؤسسة في بيانها: "ننظر ببالغ الجدية إلى أي محاولة تمس بتقاليد المكان وقدسيته. وسنواصل العمل على حفظ النظام في ساحة الحائط الغربي، بما يتوافق مع تعليمات الحاخامية الكبرى والتقاليد".

من الجدير ذكره، أنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها منظمة "نساء الحائط" كسر نمط الصلاة الأرثوذكسي المعتمد في ساحة الحائط الغربي، إلا أن هذه المواجهة تعد الأولى التي تشهد صداما فعليا بين عضوات المنظمة ومؤسسة تراث الحائط الغربي.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يُقِّر بالفشل ويُنكِّس الأعلام..هذه أسباب تشديد مواقف حماس التفاوضيّة..

سيناتور أميركي مقرب من ترامب: إسرائيل ستفعل في غزة ما فعلناه في طوكيو

أبو شباب يطالب بإدارة مستقلة تحت قيادته في غزة بعد إنهاء حماس

واشنطن تبحث اتفاقا شاملا لإنهاء الحرب..إسرائيل ستوجه انذاراً نهائياً لحركة حماس

سموتريتش يعلن عدم انسحابه من الحكومة لتطورات خطيرة قادمة..

ترامب: يتعين على إسرائيل أن تتخذ قراراً تجاه غزة ولا أعلم ما سيحدث

صحيفة عبرية : إسرائيل تقرر تجميد خطة إقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح

الأخبار الرئيسية

20250728055430

نتنياهو: القضاء على حماس وإعادة الأسرى... "هدفان متداخلان"

3238d422-d234-4c57-8c2e-ff3b5edbe1d3-da418165-88d6-4ac6-b9e5-26d4cc338b74

انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين في نيويورك

20250728061912

حبس جنود إسرائيليين رفضوا العودة للقتال في غزة: جثث أطفال وكوابيس تطاردهم

68876a5b4236043c2f7371af

ترامب: أخبرت نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن غزة

68876de34c59b7160d60539d

"بتسيلم" الإسرائيلية: "إسرائيل" تنفذ إبادة جماعية في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية