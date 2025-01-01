إعلام عبري: اشتباكات بين مصلين يهود عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بإصابة شخص في اشتباكات بين مصلين يهود على الحائط الغربي للمسجد الأقصى، على خلفية إدخال مخطوطة توراتية.



وذكر موقع "بحداري حريديم" أن اشتباكات اندلعت صباح اليوم بين مصلين يهود وإدارة الموقع عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى، وذلك إثر إدخال مجموعة "نساء الحائط" مخطوطة من التوراة إلى الساحة، في خرق واضح للإجراءات والإرشادات المحلية.

ووفقا لبيان صادر عن مؤسسة تراث الحائط الغربي، فقد تم إخفاء المخطوطة داخل حاملة أطفال، وهو ما اعتبرته المؤسسة "انتهاكا لقدسية المكان ولمكانة مخطوطة التوراة".

وأشار البيان إلى أن المواجهة شهدت اعتداء بعض المشاركين بعنف على موظفي المؤسسة أثناء محاولتهم منع إدخال المخطوطة ما أسفر عن إصابة أحد الموظفين بجروح استدعت نقله لتلقي العلاج في المستشفى.

وقالت المؤسسة في بيانها: "ننظر ببالغ الجدية إلى أي محاولة تمس بتقاليد المكان وقدسيته. وسنواصل العمل على حفظ النظام في ساحة الحائط الغربي، بما يتوافق مع تعليمات الحاخامية الكبرى والتقاليد".

من الجدير ذكره، أنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها منظمة "نساء الحائط" كسر نمط الصلاة الأرثوذكسي المعتمد في ساحة الحائط الغربي، إلا أن هذه المواجهة تعد الأولى التي تشهد صداما فعليا بين عضوات المنظمة ومؤسسة تراث الحائط الغربي.