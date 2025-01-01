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إيران تعلن اعتقال مئات الجواسيس وإحباط مخططات لاغتيال 23 مسؤولا

الإثنين 28 يوليو 2025 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن اعتقال مئات الجواسيس وإحباط مخططات لاغتيال 23 مسؤولا



طهران/سما/

قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إن حرب الـ12 يوما كانت هجوما هجينا خططت له إسرائيل ودول الغرب لإثارة الفوضى داخل البلاد.


وأعلنت الوزارة "اعتقال مئات الجواسيس والإرهابيين وإحباط عشرات المؤامرات والفتن"، مبينة أنه "تم إحباط مخططات إرهابية خطيرة لاغتيال 23 مسؤولا خلال الحرب الإسرائيلية على البلاد".


وأصدرت الوزارة بيانا توضيحيا تناولت فيه بالتفصيل أبعاد ما وصفته بـ"المعركة الصامتة مع حلف الناتو الاستخباراتي" خلال الحرب التي استمرت اثني عشر يوما، معتبرة أن "العدوان الذي شنته الجبهة الشيطانية والمعادية بقيادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، لم يكن مجرد عملية عسكرية محدودة تستهدف القدرات والمنشآت النووية والدفاعية، بل كان، خطة حربية شاملة ومركبة. وقد اعتمدت الخطة على عناصر متداخلة تشمل الجانب العسكري، والأمني، والاستخباراتي، وحرب الإدراك، والعمليات الإيحائية، والاغتيالات، والتخريب، وزعزعة الاستقرار، وإثارة الفوضى الداخلية، بهدف فرض الاستسلام على البلاد، وإسقاط النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، وتمزيق وحدة إيران".

وأضافت: "تم إعداد هذه الخطة بإشراف الإدارة الأمريكية المنافقة، وتنفيذ العصابة الإجرامية الصهيونية، وتعاون عدة دول أوروبية، وبمساعدة جماعات معادية للثورة، وإرهابيين تكفيريين، ومسلحين خارجين عن القانون"، مشيرة إلى أن "التحضيرات لهذه الحرب لم تقتصر على التجهيزات العسكرية والتسليحية، بل شملت أيضا ترتيبات مركبة تضمنت محاولات لإطلاق مفاوضات، واستغلال بعض المنظمات الدولية عبر توجيه اتهامات كاذبة وظالمة لإيران بخرق التزاماتها النووية، وإصدار قرار غير مبرر وغير قانوني من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران".

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