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مصدر إسرائيلي يؤكد: لم يتبق لدى حماس أكثر من 20 رهينة على قيد الحياة

الإثنين 28 يوليو 2025 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر إسرائيلي يؤكد: لم يتبق لدى حماس أكثر من 20 رهينة على قيد الحياة



القدس المحتلة/سما/

قال مصدر إسرائيلي لوكالة تاس، إن عدد الذين ما زالوا على قيد الحياة بين رهائن حماس في قطاع غزة لا يتجاوز 20 شخصا، ولا توجد معلومات مؤكدة عن احتمال وفاتهم.


وأضاف المصدر: "عدد الأحياء لا يتجاوز 20 شخصا، ولا توجد معلومات عن وفاتهم".


ووفقا لأحدث المعلومات الواردة من الجانب الإسرائيلي، من بين الرهائن المحتجزين في قطاع غزة هناك أيضا مكسيم خاركين، وهو من سكان دونباس، ويحمل أقاربه الجنسية الروسية. في المجموع، تحتجز حماس حوالي 50 رهينة، بين أحياء وأموات.

وفي 24 يوليو الجاري، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحب وفد بلاده من الدوحة، حيث تجري مفاوضات بشأن تسوية الصراع في قطاع غزة منذ 6 يوليو، على خلفية رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

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