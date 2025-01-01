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إسبانيا: تنفيذ إنزالات جوية للمساعدات الغذائية على قطاع غزة الجمعة

الإثنين 28 يوليو 2025 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا: تنفيذ إنزالات جوية للمساعدات الغذائية على قطاع غزة الجمعة



مدريد/وكالات/

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اعتزام بلاده تنفيذ إنزالات جوية للمساعدات على قطاع غزة، يوم الجمعة المقبل.

وأضاف في تصريحات، نقلتها صحيفة «EL Pais»، اليوم الاثنين، أن400 جندي إسباني سيشاركون من الأردن في عملية إلقاء المساعدات جوا على غزة.

ووصف المجاعة في غزة بأنها «وصمة عار» على البشرية جمعاء، مشددًا على أن وقفها «ضرورة أخلاقية وسياسية».

ونوه أن «عمليات الإنزال الجوي للمساعدات ليست حلًا للجوع في غزة، لكنها ستوفر الحد الأدنى من الإغاثة لأهالي القطاع».

وشدد على أن «حل الوضع القائم في غزة يكمن في التوصل إلى وقف إطلاق النار».

ويشهد القطاع أزمة إنسانية حادة جراء استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

فيما، أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسبب بفقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد.

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