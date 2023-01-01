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وزير الخارجية الإسباني: المجاعة في غزة مدعاة للخجل

الإثنين 28 يوليو 2025 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسباني: المجاعة في غزة مدعاة للخجل



غزة / سما /

قالت وزارة الخارجية الإسبانية، إن المجاعة الحاصلة في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق، "أمر يدعو للخجل".

ودعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في منشور على منصة "إكس" الليلة الماضية، إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة "دون قيود وبشكل مستمر".

وأشار إلى وجود عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة، مُهدّدون بخطر الموت جراء المجاعة الحاصلة.

وأكد أن إسبانيا مستعدة لإرسال كافة المساعدات اللازمة إلى القطاع، مبيناً أن مدريد ستنقل ملف المساعدات إلى أروقة الأمم المتحدة.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول 2023.

#وزير الخارجية الإسباني #غزة

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