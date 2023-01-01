رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59.821 شهيداً، و144.851 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

كما أبرزت الصحف الثلاث، اعلان نتائج التوجيهي دون مظاهر احتفالية، والمصادقة على 3 مخططات لتوسعة مستعمرة "معاليه أدوميم".

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- 900 ألف طفل يعانون من الجوع بينهم 70 ألفاً دخلوا مرحلة المجاعة الشديدة

- 6 وفيات جوعا في يوم واحد

- اعلان نتائج "التوجيهي" بلا مظاهر احتفالية

- عشرات الشهداء في "الهدنة الانسانية".. الإبادة تطوي يومها ال660 وسط مجاعة شديدة تهدد حياة آلاف الأطفال

- المصادقة على توسعة "معاليه ادوميم" وتشريد 25 مقدسيا بعد هدم منازلهم وتجديد إبعاد المفتي

- مظاهرات غاضبة في العالم رفضا للتجويع

- مساعدات الشاحنات تدخل شمال القطاع.. دون وقود وبالقليل من الطحين

- مؤتمر حل الدولتين ينطلق اليوم في نيويورك

* "الحياة الجديدة":

- ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 59.821 شهيداً، و144.851 مصاباً

- بابا الفاتيكان: الوضع الإنساني يتدهور في غزة والجوع يسحق المدنيين

- الاحتلال يجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ويسلم مفتي القدس قرارا بالإبعاد عن الأقصى ويصادق على 3 مخططات لتوسعة مستعمرة "معاليه أدوميم"

- وسط دعوات أممية للإغاثة.. إسقاط مساعدات غذائية اردنية واماراتية جوا على غزة

- الرجوب يسلم جنوب أفريقيا رسالة من الرئيس عباس.. ثمن في رسالته المواقف التاريخية الثابتة لجنوب أفريقيا في دعم الشعب الفلسطيني

- وزير الخارجية السعودي: مؤتمر "تنفيذ حل الدولتين" يأتي استنادا إلى موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية

- اضرابات فلسطينية عن الطعام في أراضي الـ48 ضد الحرب والتجويع في غزة

* "الأيام":

- 60 شهيداً غالبيتهم من المجوعين في يوم "الهدنة الإنسانية" الإسرائيلية

- الصحة العالمية: سوء التغذية بلغ "مستويات تنذر بالخطر" في غزة

- تقديم رؤية فرنسية - سعودية مشتركة لمؤتمر نيويورك لتحقيق حل الدولتين.. ودول عربية ستطالب بنزع سلاح "حماس"

- البابا: الجوع يسحق المدنيين في غزة

- "توجيهي" من دون القطاع للسنة الثانية.. "التربية": نسبة النجاح بلغت 73.4%

- لأول مرة.. هولندا تدرج اسرائيل على قائمة الدول التي تشكل تهديدا لها