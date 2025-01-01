بن غفير: كان علينا إرسال القنابل بدلا من المساعدات إلى غزة

القدس المحتلة/سما/

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، إلى زيادة القصف على قطاع غزة بدلا من إرسال المساعدات الإنسانية، منتقدا قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن.

وقال بن غفير، في فيديو: "هذا إفلاس أخلاقي، بينما رهائننا في غزة، يرسل رئيس وزرائنا (بنيامين نتنياهو) مساعدات إنسانية إلى غزة".

وأضاف: "أعتقد أنه في هذه المرحلة، ما كان ينبغي إرساله إلى غزة هو شيء واحد: قنابل للتفجير، وللغزو، ولتشجيع الهجرة، وللفوز في الحرب".

وندد بن غفير بوقت سابق بقرار الحكومة زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، واصفا إياه بأنه "استسلام لحماس"، وقال إنه استبعد من المناقشات.

يذكر أن نتنياهو قال بشأن السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة: "نحن نتقدم في القتال والتفاوض... وليكن الأمر واضحا - سنحقق هدفنا. سنقضي على حماس".

وأضاف: "في كل طريق نختاره، سنحتاج إلى الاستمرار في السماح بدخول الحد الأدنى من الإمدادات الإنسانية. لقد فعلنا ذلك حتى الآن".

وفي إشارة إلى الهدنة التكتيكية التي أعلنها الجيش الإسرائيلي، الأحد، والتي تشمل تحديد طرق المساعدات عبر أجزاء من غزة، قال نتنياهو: "هناك طرق آمنة. لطالما كانت موجودة، لكنها اليوم أصبحت رسمية. لا مزيد من الأعذار".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد وقفا للعمليات العسكرية لمدة 10 ساعات يوميا في أجزاء من قطاع غزة.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيكون في أجزاء من غزة، إلى جانب فتح ممرات إنسانية، مضيفا أن طرقا آمنة محددة ستكون متاحة لقوافل المساعدات الغذائية والدوائية بين الساعة 6 صباحا و11 مساء بدءا من يوم الأحد.

وسيتوقف النشاط العسكري من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء بالتوقيت المحلي حتى إشعار آخر في المواصي، وهي منطقة إنسانية محددة على الساحل، وفي وسط دير البلح وفي مدينة غزة شمالا.

من جانبه، قال مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة توم فليتشر إن الموظفين سيعززون جهودهم لإطعام الجياع خلال فترات التوقف عن القتال.