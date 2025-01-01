رئيس وزراء بريطانيا يستدعي أعضاء حكومته من الإجازة لمناقشة الاعتراف بدولة فلسطين

لندن /وكالات/

أفاد مصدر في الحكومة البريطانية الأحد، أن رئيس الوزراء كير ستارمر يعتزم عقد اجتماع لمجلس الوزراء خلال الأيام القادمة لمناقشة الوضع في غزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط عليه للاعتراف بدولة فلسطينية.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز، التي كانت أول من نشر الخبر، أن الوزراء البريطانيين، الذين يقضون عطلتهم الصيفية حتى أول سبتمبر المقبل، سيجتمعون لمناقشة الوضع المتفاقم في غزة. ولم يرد مكتب ستارمر بعد على طلب من وكالة رويترز للتعليق على هذه التصريحات.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلن ستارمر يوم الجمعة الماضي، أن الحكومة البريطانية لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في إطار اتفاق سلام تفاوضي. هذا التصريح خيب آمال العديد من أعضاء حزب العمال الذين كانوا يأملون أن يتبع ستارمر خطوات سريعة مثل فرنسا في هذا الاتجاه.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن يوم الخميس أن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة قوبلت باستنكار شديد من تل أبيب والولايات المتحدة، خاصة بعد اتخاذ دول أخرى مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا خطوات مشابهة العام الماضي.

في السياق ذاته، بعث أكثر من 220 عضوًا في البرلمان البريطاني، يمثلون نحو ثلث أعضاء مجلس العموم، برسالة إلى ستارمر يوم الجمعة الماضي، يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وكانت حكومات بريطانية سابقة قد أكدت أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الوقت المناسب، دون تحديد جدول زمني أو شروط لذلك.

ويزيد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اسكتلندا يوم الجمعة من تعقيد الموقف البريطاني بشأن القضية الفلسطينية، في وقت يبني فيه ستارمر علاقات أقوى مع ترامب.

ومن المعروف أن بريطانيا نادرًا ما تتخذ مواقف تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة في الشؤون الخارجية.

وتتزايد الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل بسبب الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، وهي انتقادات ترفضها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.