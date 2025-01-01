طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، شديد الحرارة جافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الثلاثاء: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج..

الأربعاء: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو صيفيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.