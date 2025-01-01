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بريطانيا: هدن إسرائيل في غزة غير كافية ويجب وقف الحرب نهائيا..

الأحد 27 يوليو 2025 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: هدن إسرائيل في غزة غير كافية ويجب وقف الحرب نهائيا..



لندن / وكالات/

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأحد، إن قرار إسرائيل وقف العمليات العسكرية لمدة 10 ساعات يوميا في أنحاء من غزة والسماح بفتح مسارات جديدة للمساعدات لا يكفيان لتخفيف المعاناة في القطاع.

وأضاف لامي في بيان، أن إعلان إسرائيل "ضروري ولكن طال انتظاره"، مشيرا إلى أنه يجب الآن تسريع وصول المساعدات بشكل عاجل خلال الساعات والأيام المقبلة.

وتابع لامي: "هذا الإعلان وحده لا يكفي لتخفيف احتياجات من يعانون بشدة في غزة.. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب، ويطلق سراح الرهائن ويدخل المساعدات إلى غزة برا دون عوائق".

ودعت بريطانيا، السبت، إسرائيل لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستعمل مع الأردن لإيصال المساعدات للقطاع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات عبر البر لإنهاء المجاعة التي تتكشف في غزة. الوضع يائس".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "نحن نعمل مع الأردن لإيصال المساعدات إلى غزة".

وأوضح ستارمر: "نحن نعمل على تسريع الجهود بشكل عاجل لإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية حرجة إلى المملكة المتحدة للعلاج".

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