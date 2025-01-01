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حماس: إنزال المساعدات جوا بغزة خطوة شكلية ومخادعة

الأحد 27 يوليو 2025 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إنزال المساعدات جوا بغزة خطوة شكلية ومخادعة



غزة / سما /

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن لجوء الجيش الإسرائيلي إلى إنزال المساعدات جوا فوق مناطق بقطاع غزة "خطوة شكلية ومخادعة"، تهدف إلى "تبييض صورته أمام العالم" في ظل الإبادة الجماعية والتجويع اللذين تمارسهما سلطات الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني بالقطاع المحاصر.

وشددت الحركة، في بيان، على أن "وصول الغذاء والدواء وتدفق المساعدات الإنسانية إلى شعبنا في قطاع غزة بشكل عاجل حق طبيعي، لوقف الكارثة الإنسانية التي فرضها الاحتلال النازي".

وتابعت "لجوء الاحتلال إلى إنزال بعض من المساعدات جوا، ليس إلاّ خطوة شكلية ومخادعة لذر الرماد في العيون، تهدف إلى تبييض صورته أمام العالم، ومحاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني برفع الحصار، ومطالبات المجتمع الدولي بوقف التجويع".

#حماس #المساعدات

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