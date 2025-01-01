رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يصيب عددا من المواطنين بالاختناق في بلدتي الخضر وبيت أمر ويستولي على جرار زراعي في الأغوار

- وفد "فتح" يسلم رئيس جمهورية ناميبيا رسالة من الرئيس عباس

- الرئيس يعزي الفنانة فيروز بوفاة نجلها زياد الرحباني

- العاهل الأردني يؤكد في اتصال مع ترمب ضرورة "ضمان تدفق المساعدات إلى غزة"

- "التربية": نتائج الثانوية العامة اليوم التاسعة صباحا

- نائب فرنسي: تحرير فلسطين كاملة أمر لا مفر منه ولن توقف إسرائيل ولا غيرها ذلك

- أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بالتجويع والإبادة في غزة

- أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على غزة

* "الأيام":

- القطاع على أعتاب مقتلة جماعية بحق 100 ألف طفل

- إسرائيل تعلن "هدنة إنسانية" لساعات اليوم في القطاع وتستأنف إسقاط المساعدات جدا

- 75 شهيدا.. غارات متواصلة وتصاعد قتل المجوعين

- الاحتلال: قصفنا أكثر من 100 هدف بغزة خلال 24 ساعة

- جنود اسرائيليون يقتحمون سفينة "حنظلة" المتجهة إلى غزة

- مؤتمر حل الدولتين ينعقد غدا وتوقع عقد "انتقادات لاذعة" لإسرائيل

- اليوم.. نتائج الثانوية العامة

- موقع أميركي: فريق يعيد النظر في إستراتيجيته تجاه غزة

- التدمير يتواصل في مخيمي طولكرم ونور شمس ومستوطنون يدمرون أشجارًا مثمرة في ترمسعيا

- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بعودة الأسرى ووقف الحرب

- بريطانيا تعتزم إسقاط مساعدات في غزة وتجري محادثات مع ألمانيا وفرنسا

* "القدس":

- 100 ألف طفل مهددون بالموت خلال أيام

- غزة.. إسقاط المساعدات والقنابل

- نتائج "التوجيهي" الساعة التاسعة من صباح اليوم

- وسائل إعلام اسرائيلية: مفاوضات الهدنة قد تستأنف هذا الأسبوع

- اقتحام سفينة حنظلة

- الخارجية الإسرائيلية: ينطبق هدنة إنسانية بغزة صباح اليوم

- اضراب وحداد في الخليل وبيت لحم