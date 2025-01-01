أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "الحياة الجديدة":
- الاحتلال يصيب عددا من المواطنين بالاختناق في بلدتي الخضر وبيت أمر ويستولي على جرار زراعي في الأغوار
- وفد "فتح" يسلم رئيس جمهورية ناميبيا رسالة من الرئيس عباس
- الرئيس يعزي الفنانة فيروز بوفاة نجلها زياد الرحباني
- العاهل الأردني يؤكد في اتصال مع ترمب ضرورة "ضمان تدفق المساعدات إلى غزة"
- "التربية": نتائج الثانوية العامة اليوم التاسعة صباحا
- نائب فرنسي: تحرير فلسطين كاملة أمر لا مفر منه ولن توقف إسرائيل ولا غيرها ذلك
- أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بالتجويع والإبادة في غزة
- أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على غزة
* "الأيام":
- القطاع على أعتاب مقتلة جماعية بحق 100 ألف طفل
- إسرائيل تعلن "هدنة إنسانية" لساعات اليوم في القطاع وتستأنف إسقاط المساعدات جدا
- 75 شهيدا.. غارات متواصلة وتصاعد قتل المجوعين
- الاحتلال: قصفنا أكثر من 100 هدف بغزة خلال 24 ساعة
- جنود اسرائيليون يقتحمون سفينة "حنظلة" المتجهة إلى غزة
- مؤتمر حل الدولتين ينعقد غدا وتوقع عقد "انتقادات لاذعة" لإسرائيل
- اليوم.. نتائج الثانوية العامة
- موقع أميركي: فريق يعيد النظر في إستراتيجيته تجاه غزة
- التدمير يتواصل في مخيمي طولكرم ونور شمس ومستوطنون يدمرون أشجارًا مثمرة في ترمسعيا
- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بعودة الأسرى ووقف الحرب
- بريطانيا تعتزم إسقاط مساعدات في غزة وتجري محادثات مع ألمانيا وفرنسا
* "القدس":
- 100 ألف طفل مهددون بالموت خلال أيام
- غزة.. إسقاط المساعدات والقنابل
- نتائج "التوجيهي" الساعة التاسعة من صباح اليوم
- وسائل إعلام اسرائيلية: مفاوضات الهدنة قد تستأنف هذا الأسبوع
- اقتحام سفينة حنظلة
- الخارجية الإسرائيلية: ينطبق هدنة إنسانية بغزة صباح اليوم
- اضراب وحداد في الخليل وبيت لحم