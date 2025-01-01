عشرات الشهداء والجرحى بغزة واسرائيل تعلن هدنة إنسانية مؤقتة لادخال المساعدات

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 133 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٧١ شهيدا منذ فجر السبت في مختلف مناطق القطاع منهم ٤٢ من منتظري المساعدات.

واعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى ١٢٧ حالة وفاة، من بينهم ٨٥ طفلًا.

واعلنت إسرائيل نيتها بدء هدنة إنسانية لعدة ساعات قد تتكرر لأول مرة منذ بداية الحرب في ظل صور المجاعة المنتشرة في غزة.

واشارت إلى ان الهدنة في الأماكن المكتظة بالسكان لادخال الطعام.

غزة والشمال

وارتقى اربعة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في منطقة الميناء غربي مدينة غزة وهم: سعاد البسوس، فتحي البسوس ، منى البسوس ومحمد البسوس، كما اصيب ١١ بعد سقوط صناديق المساعدات الجوية على النازحين في منطقة السودانية غرب مدينة غزة.

وارتقى ليلا عشرة من منتظري المساعدات قرب حاجز زكيم شمالي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في سوق البسطات وقصف منازل بالبلدة القديمة بغزة وبحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد اربعة مواطنين واصابات في القصف الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة البركة جنوبي دير البلح .

واستشهدت المواطنة رحاب أبو عودة جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في شارع التحلية بمنطقة البركة بدير البلح وسط القطاع، وكان ثلاثة مواطنين بقصف اسرائيلي على منظري المساعدات شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

ومساء السبت استشهد مواطن واصيب تسعة بقصف تجمع المواطنين قرب مفرق الزهور وسط المخيم.

ونسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددًا من المباني في محيط منطقة "تل العجول" شمال بلدة المغراقة، وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع

وارتقى خمسة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة: وهم رامي فايق العمور وابنيه فايق ووتين ، يوسف محمد العمور وابنه عماد.

وكان ثمانية مواطنين ارتقوا بقصف الاحتلال مساء السبت خيمة لعائلة جرغون قرب بير ١٩ بمواصي خان يونس فيما انتشل مسعفون جثمانين ١٢ مواطنا استشهدوا قرب مراكز المساعدات في أوقات سابقة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٥٧ شهيدًا (منهم ٣ شهداء انتشال) و ٥١٢ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٩٧٣٣ شهيدًا و ١٤٤٤٧٧ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم: ٨٥٨١ شهيدًا ٣٢٤٣٦ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٢٩ شهيدا وأكثر من ١٦٥ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١١٢١ شهيدًا وأكثر من ٧٤٨٥ إصابة.